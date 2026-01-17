Gazze’de yeni denklem! Türkiye hamlesi Tel Aviv’in dengesini bozdu: İsrail basını Washington’un planının tüm hesapları değiştirdiğini yazdı

Washington’un yeni planı, Tel Aviv merkezli Gazze senaryosunu zayıflattı. ABD, Gazze’de ateşkes sonrası süreci yönetmek üzere oluşturduğu Barış Kurulu’nu açıkladı. Kurulda Türkiye ve Katar’ın üst düzey rollerle yer alması, İsrail’de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail basını, Ankara’nın masadaki varlığının Tel Aviv’in Gazze üzerindeki hesaplarını bozduğunu yazdı.

İsrail merkezli Times of Israel, ABD’nin açıkladığı yapıda Türkiye ve Katar’ın “İsrail’i en sert eleştiren ülkeler” olarak öne çıktığını vurguladı. Haberde, bu iki aktörün sürece dahil edilmesinin Kudüs yönetiminde ciddi huzursuzluk yarattığı ifade edildi.

Gazeteye göre Washington, Gazze konusunda bugüne kadar İsrail merkezli yürütülen yaklaşımı terk ederek, daha geniş ve çok aktörlü bir denkleme geçti. Bu değişimin, İsrail’in sahadaki ve masadaki etkisini sınırladığı yorumu yapıldı.

İsrail basını itiraf etti: Ankara artık denge bozucu

Times of Israel, Türkiye ve Katar’ın Hamas üzerindeki etkisinin ABD tarafından “faydalı” görüldüğünü yazarken, bu durumun Tel Aviv’in tezlerini zayıflattığını kabul etti. İsrail yorumcuları, “Gazze’de artık İsrail’in tek başına belirlediği bir masa yok” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Türkiye’nin hem bölgesel ağırlığı hem de sahadaki temas kapasitesi nedeniyle yeni denklemde vazgeçilmez aktör olarak konumlandığına dikkat çekildi.

Eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov

Gazze’ye ‘Yüksek Temsilci’ ataması

Barış Kurulu’nun sahadaki koordinasyonu için Eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, “Gazze Yüksek Temsilcisi” olarak görevlendirildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Mladenov’un Barış Kurulu ile Filistinli teknokratlardan oluşan NCAG arasında irtibatı sağlayacağı bildirildi.

Mladenov’un, Gazze’nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasına ilişkin tüm süreçlerde denetim ve koordinasyon görevini üstleneceği kaydedildi. NCAG’nin Kahire’de Mladenov ile ilk toplantısını gerçekleştirdiği, toplantıya Jared Kushner ve Steve Witkoff’un çevrim içi katıldığı açıklandı.

Uluslararası İstikrar Gücü için geri sayım

Gazze’de geçiş sürecini denetlemek üzere kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) için de takvim netleşti. Beyaz Saray, ISF’nin yapısı ve sahadaki rolüne ilişkin detayların yaklaşık iki hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ISF Komutanlığına, ABD Merkez Komutanlığı Özel Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers atandı. Jeffers’ın, güvenlik operasyonlarını yöneteceği, kapsamlı silahsızlanmayı destekleyeceği ve insani yardım ile yeniden yapılanma malzemelerinin Gazze’ye güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayacağı belirtildi.

ABD’li yetkililer, ISF’nin Gazze içinde doğrudan operasyonlar yürütmeyeceğini; sınır güvenliği, insani yardım ve istikrarın korunmasına odaklanacağını vurguladı. Gazze içindeki güvenliğin büyük ölçüde yerel Filistin polis güçleri tarafından sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

Bu durumun, İsrail ordusunun Gazze’deki rolünün kademeli olarak azaltılmasını öngörmesi nedeniyle Tel Aviv tarafından yakından izlendiği ifade ediliyor.

Davos’ta kritik zirve

Barış Kurulu’nun, önümüzdeki hafta İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. ABD’nin, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Almanya’dan liderlerin Trump’a eşlik etmesi konusunda taahhüt aldığı da basına yansıdı.

Beyaz Saray açıklamasında, Barış Kurulu’nun Trump’ın 20 maddelik Gazze planının hayata geçirilmesinde stratejik denetim sağlayacağı, uluslararası kaynakları harekete geçireceği ve Gazze’nin çatışmadan barış ve kalkınmaya geçişini yöneteceği vurgulandı.







