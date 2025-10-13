Erdoğan Gazze zirvesine katılmak için Mısır'a geldi. Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı yerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı.









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZZE ZİRVESİ İÇİN MISIR'DA





Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Barış Zirvesi için Mısır'da Gündem





Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.









Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e geldi.





Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.





PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere gittiği Mısır'da diplomasi trafiği de yürüttü. Erdoğan burada birçok ülke lideriyle temaslarda bulundu.









İLK OLARAK BAE'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, ilk olarak BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.









Erdoğan'ın kabulüne ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanıldı.













BEŞLİ BULUŞMA DAMGA VURDU





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.











