Gazze barış planının ikinci aşaması masada: Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

16:1513/01/2026, Salı
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#Hakan Fidan
