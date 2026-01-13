İsrail sessizce Gazze'yi parçalıyor: ABD basını çarpıcı bir rapor yayımladı

ABD'li siyaset bilimi profesörü John Mearsheimer, 2024 yılında verdiği bir röportajda "İsrail, küresel dikkati başka yöne çekmek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklüyor. Amacı Filistinlilere yönelik etnik temizliği, dünyanın gözünden kaçırmak ve bunu rahatça sürdürmek. Sessizlik de bu suçun bir parçası" demişti.

Bugün yaşanan gelişmeler bu sözleri tekrar hatırlattı. ABD, İran'la uğraşırken, yayınlanan bir rapor, İsrail'in ateşkes ihlallerini gözler önüne serdi.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Gazze ateşkesinin başlamasından bu yana İsrail'in 2 bin 500'den fazla yapı yıktığını gösterdi.





GAZZE'DE YIKIM DEVAM EDİYOR

Uydu görüntüleri analizine dayanan raporda, İsrail ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 2.500'den fazla binayı yıktı. Analizde, tünellerin ve evlerin imha edildiği belirtiliyor.

Ateşkes sonrası İsrail, askerlerini anlaşmada belirtilen sarı çizginin ötesine çekti. Ancak yıkımlara devam etti. Hem kendi kontrolündeki bölgelerde hem de Filistinlilerin kontrol ettiği bölgelerde çok sayıda bina yıktı.

Soldaki resim 14 Ekim tarihinde Şecaiye mahallesindeki uygu görüntüleri. Sağdaki resim ise aynı bölgenin 17 Aralık tarihindeki görüntüleri. İsrail'in sarı çizginin ötesinde çok sayıda yıkım gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Ateşkesin hemen ardından çekilen uydu görüntülerinde, sarı çizgi boyunca uzanan Şecaiye mahallesinde sağlam kalmış binalardan oluşan kümeler görülebiliyor. Ancak ateşkesten birkaç ay sonra durum değişti. Bölgede çekilen uydu görüntüleri, büyük ölçüde harabeye dönüştüğünü gösteriyor.

Görüntüler ayrıca, sarı çizginin ötesinde, bazı durumlarda 274 metreye kadar uzanan alanda da çok sayıda binanın yıkıldığını ortaya koyuyor.





GAZZE'Yİ ASKERSİZLEŞTİRME ÇABASININ BİR PARÇASI

NYT, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, geniş yıkımların Gazze'yi askersizleştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve Hamas'ın tünellerini hedef aldığını söyledi. Ancak Gazze'deki birçok Filistinli İsrail'in, bir zamanlar orada yaşayan veya mülk sahibi olanlara hiç önem vermeden, tüm mahalleleri yerle bir ettiğini savunuyor.

14 Ekim tarihine ait (soldaki) görüntüler ve 5 Kasım tarihine ait uydu görüntüleri (sağdaki) kıyaslandığında, ateşkesin ardından geçen sürede tarım arazilerinin ve seraların yok edildiği görülüyor.





TARIM ARAZİLERİ VE SERA ALANLARI TAMAMEN YOK EDİLDİ

Yıkım, sadece yerleşkelerle sınırlı değil. Bölgedeki tarım arazileri ve seralar da yok ediliyor. Gazze'nin doğusunda, İsrail kontrolündeki bölgelerde, uydu görüntüleri ateşkesin ardından tüm blokların, tarım arazilerinin ve sera alanlarının tamamen yok edildiğini ortaya koyuyor.

Gazze'de yaşayan siyasi analist Muhammed el-Astal'ın, "İsrail, haritadan koca bölgeleri siliyor. İsrail ordusu önüne çıkan her şeyi yıkıyor; evleri, okulları, fabrikaları ve sokakları. Yaptıklarının hiçbir güvenlik gerekçesi yok." dediği aktarıldı.