Japonya Gazze ve Batı Şeria'daki durumdan duydukları endişeyi belirtti: Uluslararası çabalara katkı sunmaya hazırız

18:3912/01/2026, Pazartesi
AA
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Gazze’deki insani durum ve Batı Şeria’daki toprak gasbından duydukları endişeyi dile getirerek itidal çağrısı yaptı. Toshimitsu, sivillerin korunması, insani yardımların engellenmemesi, iki devletli çözüm ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalara Japonya’nın katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki insani durumdan ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait toprakların gasbedilmesinden endişe duyduklarını belirterek, Tel Aviv yönetimine itidal çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Motegi'nin 11-12 Ocak'ta Filistinli ve İsrailli yetkililerle temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Motegi dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze'deki sivillerin korunması ve buraya insani yardımların sağlanması konusunda gerekli tedbirleri uygulama çağrısı yaptı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarına yönelik gasbın genişlemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Motegi, Japonya'nın bölgede durumun iyileştirilmesinde etkin rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşen Motegi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil uluslararası kuruluşların insani yardım faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Motegi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bugün yaptığı görüşmede de Japonya'nın Gazze ve Batı Şeria'daki durumlardan derin endişe duyduğunu ifade ederek, İsrail'i itidal göstermeye ve bölgenin barış ve istikrarına aykırı tek taraflı eylemlere son vermeye çağırdı.


Japonya'nın endişelerini Filistinli yetkililerle de paylaştı

Motegi dün ayrıca Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü ve Japonya'nın Batı Şeria ile Gazze'deki durumdan endişe duyduğunu yineledi.

Görüşmede, Japonya'nın "barışı sürdürme çabaları" aracılığıyla Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası girişimlere katkıda bulunacağını söyleyen Motegi, Ramallah yakınlarındaki bir mülteci kampına ziyarette bulundu.

Motegi, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüşmesinde de Japonya'nın iki devletli çözüme destek verdiğini kaydetti.


