Cansuyu'ndan Gazze için dev operasyon: Yeni yardım filosu hazırlanıyor

YENİ YARDIM FİLOSUNDA ÇOK KALEMDE MALZEME OLACAK

7 Ekim 2023 tarihinde savaşın başladığı günden beri Gazzelilere yardımlarını aralıksız sürdüren Cansuyu Derneği, yeni bir büyük yardım hazırlığı yapıyor. Cansuyu yardım hazırlığına Mısır’da başlarken; un, gıda kolileri başta olmak üzere temizlik ürünleri, anne ve çocuklar için takviye ürünleri, yatak, battaniye, giysi, ayakkabı gibi ürünler hazırlanacak. Daha önce olduğu gibi yardım malzemeleri Cansuyu lojistik merkezlerine ulaştırılacak, oradan da Gazzelilere dağıtılacak.

KURBAN ETLERİ KAVURMA OLARAK SOFRALARA ULAŞIYOR

Geçtiğimiz Kurban Bayramı döneminde Gazze için bağışlanan kurbanlar, Hindistan’da temin edilen hayvanlar kesilerek hazırlandı. Etler önce Ürdün’e sevk edilerek burada büyük bir gıda fabrikasında işlenip konserve olarak paketlendi. Kapıların açılması üzerine kurban kavurmaları ve beraberindeki yardım ürünleriyle birlikte Gazze’ye tırlarla sevk edildi. Gazze’nin iki ayrı bölgesinde bulunan Cansuyu lojistik merkezlerine ulaştırılan ürünler Gazzelilere dağıtılmaya başlandı. Gazze'ye ulaşan kurban eti konservelerimiz Gazzeli kardeşlerimizin sofralarında yer almaya başladı. İlk etapta yaklaşık 2000 Gazzeli aileye, her birine 3,5 kg. yemeye hazır, pişmiş kurban eti ulaştırılıyor. Geri kalan kavurmalar ise peyder pey Gazzeli ailelere dağıtılmaya devam edilecek.

ATEŞKES SONRASI 14 TIR, TOPLAMDA 116 TIRLIK DEV SEVKİYAT

Yapılan ateşkes öncesinde Mısır ve Ürdün’de 2025 yılı içerisinde hazırlanan 34 tır acil insani yardım malzemesi de iki ayrı dönemlerde Gazze’ye ulaştırılmıştı. Ateşkes sonrasında ise 14 tır gıda ve çeşitli yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılarak Gazzeli kardeşlerimize dağıtıldı.





Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bugüne kadar Mısır, Ürdün ve Türkiye’den gönderilen toplam 116 tır insani yardım malzemesi ile 1 adet ambulans bulunmaktadır. Bu sevkiyatlarda 2 bin ton civarında un ve kuru gıda (gıda kolileri, un, pirinç, sıvı yağ, bakliyat, makarna ve konserve ürünler gibi temel gıda maddeleri) başta olmak üzere; medikal sarf malzemeleri, hijyen kitleri ve genel temizlik ürünleri, battaniye ve yatak ile anne ve çocuk sağlığı için ihtiyaç olan gıda takviyeleri yer aldı.





EKMEK, SICAK YEMEK VE TANKERLERLE İÇME SUYU DAĞITIMI SÜRÜYOR

Savaşın başladığı günden beri Cansuyu’nun Gazze’nin çeşitli bölgelerinde kurduğu fırınlarda her gün binlerce aileye ekmek dağıtımları sürdürülüyor. Açılan aşevlerinde ise her gün pişirilen sıcak yemekler binlerce aileye ulaştırılıyor. İçme suyunun, mutfak tüplerinin, sebze ve meyvelerin temininde büyük sıkıntıların yaşandığı Gazze’de; her gün tankerlerle içme suyu, mutfak tüpleri ve sebze ile meyveler de temin edilerek Gazzelilere ulaştırılmaktadır.

RAKAMLARLA CANSUYU’NUN GAZZE BİLANÇOSU

Cansuyu Derneği, 3 binden fazla yetime baktığı Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten bu yana şu yardımları sağladı:





Gıda ve Sıcak Yemek: 660 bin civarında sıcak yemek, 400 bin civarında ekmek, 4 bin 550 adet gıda kolisi, binlerce sebze-meyve kolisi.

Su ve Enerji: 2 bin 666 tanker (25 bin litrelik tankerler) içme suyu, bin civarında mutfak tüpü.

Barınma: 1200 adet battaniye ve yatak, Ürdün’den gönderilen çadır yüklü 4 tır ile altyapısı hazır 500 çadır (3.500 kişi faydalanıyor).

Nakit ve diğer: 479 bin dolar nakit yardımı, binlerce sağlık ve temizlik kiti, anne-çocuk takviye gıdaları, giyim ve ayakkabı ürünleri.





Türkiye’den hayırseverlerin yaptıkları yardımları Gazze’de kesintisiz olarak sürdüren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni yardım çalışmalarına ara vermeden devam edecektir.



