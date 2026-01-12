Asya ülkesinden sürpriz başvuru: 'Gazze'ye asker göndermeye hazırız'

Bangladeş, Gazze’deki Barış Gücü çalışmalarına katılma niyetini ABD’ye iletti; Washington da işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.
Bangladeş Ulusal Güvenlik Danışmanı Khalilur Rahman, başkent Washington'da ABD'li diplomatlar Allison Hooker ve Paul Kapur ile görüştü.
Rahman, ABD'li yetkililere, Bangladeş'in Gazze'de konuşlandırılacak Barış Gücü'nün bir parçası olmaya ilgi duyduğunu ifade etti.
Hooker da ABD'nin bu önemli konuda Bangladeş ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
GAZZE'DE BARIŞ GÜCÜ NE ZAMAN KURULACAK?
ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle Gazze'de başlatılan ateşkesin ikinci aşaması uygulamaya geçerse, Gazze'de Uluslararası Barış Gücü kurulacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Gazze'de geçici bir "Uluslararası Barış Gücü" kurulması için "Barış Kurulu"na ve onunla birlikte çalışacak ülkelere yetki vermişti.
BM Güvenlik Konseyi, bu güce, "askeri, terör ve saldırı altyapısının imhası ve yeniden inşasının önlenmesi ve devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak güvenliği istikrara kavuşturmak için yeni eğitilmiş ve onaylanmış Filistin polisi ile birlikte çalışma" yetkisi vermişti.
Güçte, İsrail'in itirazlarına rağmen Türk askerinin de olması bekleniyor.