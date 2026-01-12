İstanbul Modern’den geri adım: Gazze’nin acısını paylaşıyoruz

İstanbul Modern, soykırımcı İsrail rejimine ait müzelerin de içerisinde bulunduğu Guggenheim Art Pass programındaki üyeliğini iptal etti. İstanbul Modern’in yayımladığı 13 müzenin yer aldığı üyelik programında, “Tel Aviv Museum of Art” ve “The Israel Museum” da yer almıştı. Bunun üzerine İstanbul Modern’e tepkiler yükselmiş, fiili protesto eylemleri gerçekleştirilmişti. Bu haklı tepkilerden sonra İstanbul Modern geri adım atmak zorunda kaldı.

GAZZE HASSASİYETİ VURGUSU

Müze tarafından yapılan açıklamada, toplumun Gazze konusundaki derin hüznünün paylaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Guggenheim Art Pass programında İsrail’den iki müzenin yer almasına yönelik eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Bu program, dünyanın önde gelen müzelerinin yer aldığı uluslararası bir üyelik ağıdır. İstanbul Modern tarafından oluşturulan ya da üyeleri belirlenen bir yapı değildir. Toplumdaki duyarlılığa saygıyla, Guggenheim Art Pass üyeliğimizi sona erdirme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Gazze’deki soykırıma atıfta bulunulan açıklamada, “Süreçte oluşan yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzüntümüzü belirtiriz. Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizde derin bir acı ve hassasiyet yaratmaktadır. Bu acıyı paylaşıyor, yaşam hakkına ve insan onuruna yönelik her ihlalin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” denildi.

Guggenheim Art Pass, üyelerine dünyanın farklı ülkelerinde yer alan müzelerde ücretsiz ya da indirimli giriş gibi ayrıcalıklar sunan bir sistem olarak biliniyor. Program kapsamında yer alan kurumlar, Guggenheim Vakfı’na doğrudan bağlı olmadan bu uluslararası ağda bulunabiliyor.

Necmi Sancak

ÖDÜLÜNÜ ÇÖPE ATMIŞTI

Ateşkese rağmen Gazze’de devam eden katliam döneminde, İsrail kurumlarıyla dolaylı da olsa aynı çatı altında bulunulmasına haklı olarak birçok insan tepki gösterdi. Bunlardan birisi de İstanbul Film Festivali’nde en iyi film ödülü alan Yönetmen Necmi Sancak. Ödülünü çöpe attığını duyurduğu bir video yayınlayan Sancak, İKSV’nin kurucusu Eczacıbaşı’nın İstanbul Modern’i desteklediğini ve müzenin Filistin’de on binlerce çocuk katledilirken, soykırımcı İsrail rejimiyle “kültürel iş birliği” yaptığını belirtti. Bu videodan bir gün sonra İstanbul Modern’den geri adım gelince, Sancak bir paylaşım daha yaptı. Festival başkanının kendisini arayıp, festivalin Filistin konusundaki net duruşunu ve üzüntülerini ilettiklerini söyledi. Sancak, “Aynı zamanda İsrail yapımı filmleri almadıklarını da belirtti. Ardından, protestomuzun ana hedefi olan İstanbul Modern, İsrailli müzelerin dahil olduğu programdan çekildiğini resmen bildirdi. Bu, sanatın ve vicdanın, sermayenin gölgesinde kalmayacağının kanıtıdır” diyerek ödülün ait olduğu rafa geri döndüğünü duyurdu.











