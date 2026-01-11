Muğla'daki Saklıkent Kanyonu geçen yıl yarım milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Yeni Şafak
11:5511/01/2026, Pazar
AA
<p>Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve yaz aylarında bile suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl yaklaşık 550 bin kişi ziyaret etti.</p>
Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor. Çeşitli sportif etkinliklere olanak tanıyan, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.

Seydikemer Belediyesince işletilen kanyona misafirler, gişeden bilet aldıktan sonra giriyor. Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlayan Saklıkent Kanyonu, kış aylarında da doğasıyla misafirlerini bekliyor.




Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Saklıkent Kanyonu'nun ilçenin en önemli turistik noktalarından olduğunu söyledi. Geçen yıl yaklaşık 550 bin kişiyi kanyonda ağırladıklarını belirten Akdenizli, "Kanyonumuzu ziyaret edenlerin yüzde 30'unu yabancılar yüzde 70'ini yerli tatilcilerimiz oluşturuyor. Bir çobanın bulduğu kanyonun işletmeciliğini uzun zamandır belediyemiz yapıyor." dedi.


Akdenizli, ilçede kanyonun yanı sıra 9 antik kent bulunduğuna, Muğla'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tek arkeolojik alanı olan Letoon Kutsal Alanı'nın da Seydikemer'de yer aldığına dikkati çekti.

