Gazze’de demir ustası enkazdan topladığı parçalarla soba ve ocak üretiyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan 47 yaşındaki Filistinli demir ustası Rami el-Huveyyi (solda), İsrail saldırılarında atölyesinin yıkılması ve ekipmanlarının kullanılamaz hale gelmesine rağmen mesleğini sürdürüyor. El-Huveyyi, Gazze kentinde oğullarıyla birlikte, yıkılan binaların enkazından topladığı metal malzemelerden hem soba hem de ocak imalatı yapıyor. El-Huveyyi, Gazze'de kendisi gibi çadırlarda kısıtlı imkanlarla yaşayan Filistinlilerin yaşamını kolaylaştırmak için yemek yağı ve pille çalışan ocaklar üretiyor.

