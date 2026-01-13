Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de demir ustası enkazdan topladığı parçalarla soba ve ocak üretiyor

Gazze’de demir ustası enkazdan topladığı parçalarla soba ve ocak üretiyor

12:0513/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan 47 yaşındaki Filistinli demir ustası Rami el-Huveyyi (solda), İsrail saldırılarında atölyesinin yıkılması ve ekipmanlarının kullanılamaz hale gelmesine rağmen mesleğini sürdürüyor. El-Huveyyi, Gazze kentinde oğullarıyla birlikte, yıkılan binaların enkazından topladığı metal malzemelerden hem soba hem de ocak imalatı yapıyor. El-Huveyyi, Gazze'de kendisi gibi çadırlarda kısıtlı imkanlarla yaşayan Filistinlilerin yaşamını kolaylaştırmak için yemek yağı ve pille çalışan ocaklar üretiyor.

#gazze
#ocak
#soba
#demir ustası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sakarya TOKİ kura tarihi ne zaman?