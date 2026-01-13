Gazze’de demir ustası enkazdan topladığı parçalarla soba ve ocak üretiyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan 47 yaşındaki Filistinli demir ustası Rami el-Huveyyi (solda), İsrail saldırılarında atölyesinin yıkılması ve ekipmanlarının kullanılamaz hale gelmesine rağmen mesleğini sürdürüyor. El-Huveyyi, Gazze kentinde oğullarıyla birlikte, yıkılan binaların enkazından topladığı metal malzemelerden hem soba hem de ocak imalatı yapıyor. El-Huveyyi, Gazze'de kendisi gibi çadırlarda kısıtlı imkanlarla yaşayan Filistinlilerin yaşamını kolaylaştırmak için yemek yağı ve pille çalışan ocaklar üretiyor.