EMEKLİ SON DAKİKA ZAM HABERİ 2026: Emeklinin beklediği haber geldi! 20 bin lira zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli maaşları her ay olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17’si ile 26’sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın ödeme tarihine yetişmesi halinde zamlı maaşlar doğrudan hesaplara geçecek.

Yetişmemesi durumunda ise maaşlar eski tutardan yatırılacak, fark ödemeleri daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda yapılacak.