EMEKLİ SON DAKİKA ZAM HABERİ 2026: Emeklinin beklediği haber geldi! 20 bin lira zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı için beklenen düzenleme Meclis’ten geçti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklifle, 2025 yılında 16.811 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 2026 yılı için yüzde 18,6 artırılarak 20 bin TL’ye yükseltildi. Düzenleme, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini doğrudan etkileyecek.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışında kritik eşik aşıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, yeni taban maaş uygulamasının 2026 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18,60 oranında artış belirlenmişti. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşının yaklaşık 18.900 TL seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütçe imkânları doğrultusunda ek artış yapılması yönündeki talimatı sonrası, hükümet taban maaşı 20 bin TL’ye tamamlama kararı aldı.
Kimler 20 bin TL alacak?
Yeni düzenleme, yüzde 12,19’luk artış sonrası maaşı 20 bin TL’nin altında kalan emeklileri kapsayacak. Kök maaşı 17.827 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları, Hazine desteğiyle 20 bin TL’ye yükseltilecek. Kök maaşı bu seviyenin üzerinde olan emekliler ise yalnızca enflasyon zammını alacak.
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Emekli maaşları her ay olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17’si ile 26’sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın ödeme tarihine yetişmesi halinde zamlı maaşlar doğrudan hesaplara geçecek.
Yetişmemesi durumunda ise maaşlar eski tutardan yatırılacak, fark ödemeleri daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda yapılacak.
Örnek hesaplamalara göre kök maaşı 8.900 TL olan bir emeklinin zam sonrası maaşı normal şartlarda 9.985 TL’ye çıkacakken, aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak ödeme 20 bin TL’ye tamamlanacak. Kök maaşı 10 bin TL olanlar için Hazine katkısı 10 bin TL, 15 bin TL olanlar için yaklaşık 5 bin TL, 17.827 TL olanlar için ise 2.173 TL seviyesinde olacak.