Türkiye devreye girdi Trump vazgeçti: The Guardian yazdı! İşte ABD'nin İran saldırısını önleyen hamle

Dünyanın gözünü diktiği Orta Doğu'daki ABD-İran geriliminde perde arkasındaki diplomatik trafik gün yüzüne çıktı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, olası bir Amerikan hava saldırısının Türkiye ve bölge ülkelerinin yoğun çabalarıyla durdurulduğunu yazdı.





Haberde, Washington'un bölgedeki en eski müttefiklerinin "bölgesel ve içinden çıkılmaz bir çatışma" uyarısının, Beyaz Saray'daki karar alma sürecinde etkili olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA BASKISI TRUMP'I DURDURDU

The Guardian'ın haberine göre; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik son dakika bir lobi faaliyeti yürüttü. Bu ülkeler, İran'a yapılacak bir saldırının Orta Doğu'da zincirleme bir reaksiyona yol açarak büyük bir kaosu tetikleyeceği endişesini Washington'a iletti.

Gazeteye göre, müttefiklerden gelen bu net uyarılar Trump'ı çarşamba gecesi planlanan askeri harekatı "şimdilik" askıya almaya ikna etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE "HAVA SAHASI" RESTİ

Bölgedeki diplomatik trafiğin detaylarına yer verilen haberde, Suudi Arabistan'ın tavrının net olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, çekinceleri nedeniyle ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı için hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

BAKAN FİDAN VE PRENS FAYSAL'DAN YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Diplomasinin nasıl işlediğini aktaran İngiliz gazetesi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler yaptığını yazdı.

Haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diyalog çağrısına özel bir parantez açıldı. Fidan'ın, "Umarım ABD ve İran bu sorunu kendi aralarında çözerler. Biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz" sözlerine yer verilerek, Türkiye'nin itidalli ve çözüm odaklı yaklaşımı öne çıkarıldı.

ABD, KATAR'DAKİ ÜSTEN PERSONEL KAÇIRDI

Gerilimin zirve yaptığı çarşamba günü sahada yaşanan hareketlilik de haberde yer buldu. ABD'nin bölgedeki en büyük üssü olan Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nden kilit personelin geri çekildiği ortaya çıktı.

Guardian, İran'ın "Saldırı olursa ABD üslerini vururuz" tehdidinin ardından gelen bu geri çekilmenin, ABD'nin sabit kara üslerinin aslında birer "kırılganlık kaynağı" olduğunu gösterdiğini yazdı.

İRANLI BAKANIN 'YEMEK DİPLOMASİSİ'

Haberde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin son dönemde Arap başkentlerine yaptığı ziyaretlerin buzları erittiğine dikkat çekildi. Arakçi'nin ziyaret ettiği başkentlerde yerel yemekleri tadarken verdiği fotoğrafların diplomatik bir mesaj içerdiği, İran'ın komşularıyla ilişkileri "iyileştirme yolunda" olduğu belirtildi.

ABD'DEN KATAR'A İSRAİL ÖZRÜ

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise İsrail'in Doha'daki saldırı girişimi oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Hamas müzakerecilerini hedef alarak Doha'yı bombaladığı, asıl hedefleri vuramasa da 5 alt düzey üyenin öldüğü hatırlatıldı.

Saldırıdan haberdar edilmeyen ABD'nin, Katar Emiri'nden doğrudan özür dilediği ve Doha'yı İsrail saldırılarına karşı korumak için yeni güvenlik garantileri sunduğu belirtildi.

BÖLGE ÜLKELERİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR

Analizde, bölge ülkelerinin İran destekli vekil güçlerden (Lübnan, Irak ve Yemen'de) rahatsızlık duymasına rağmen, İran'da rejimin çökmesini istemedikleri vurgulandı. Guardian, bölge devletlerinin, İran'ın parçalanması veya sokak protestolarıyla gelecek bir rejim değişikliği yerine mevcut statükonun devamını, kaosun önlenmesi açısından ehvenişer gördüğünü aktardı.



