Türkiye devreye girdi Trump vazgeçti: The Guardian yazdı! İşte ABD'nin İran saldırısını önleyen hamle

İngiliz basını, ABD ve İran arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin son anda nasıl önlendiğini yazdı. The Guardian'a göre; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın başını çektiği diplomatik baskı ve "bölgesel kaos" uyarısı, Trump'a geri adım attırdı. Haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine ve Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekildi.
Dünyanın gözünü diktiği Orta Doğu'daki ABD-İran geriliminde perde arkasındaki diplomatik trafik gün yüzüne çıktı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, olası bir Amerikan hava saldırısının Türkiye ve bölge ülkelerinin yoğun çabalarıyla durdurulduğunu yazdı.
Haberde, Washington'un bölgedeki en eski müttefiklerinin "bölgesel ve içinden çıkılmaz bir çatışma" uyarısının, Beyaz Saray'daki karar alma sürecinde etkili olduğu vurgulandı.
SON DAKİKA BASKISI TRUMP'I DURDURDU
The Guardian'ın haberine göre; Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik son dakika bir lobi faaliyeti yürüttü. Bu ülkeler, İran'a yapılacak bir saldırının Orta Doğu'da zincirleme bir reaksiyona yol açarak büyük bir kaosu tetikleyeceği endişesini Washington'a iletti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE "HAVA SAHASI" RESTİ
Bölgedeki diplomatik trafiğin detaylarına yer verilen haberde, Suudi Arabistan'ın tavrının net olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, çekinceleri nedeniyle ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı için hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.
BAKAN FİDAN VE PRENS FAYSAL'DAN YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Diplomasinin nasıl işlediğini aktaran İngiliz gazetesi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler yaptığını yazdı.
ABD, KATAR'DAKİ ÜSTEN PERSONEL KAÇIRDI
Gerilimin zirve yaptığı çarşamba günü sahada yaşanan hareketlilik de haberde yer buldu. ABD'nin bölgedeki en büyük üssü olan Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nden kilit personelin geri çekildiği ortaya çıktı.
Guardian, İran'ın "Saldırı olursa ABD üslerini vururuz" tehdidinin ardından gelen bu geri çekilmenin, ABD'nin sabit kara üslerinin aslında birer "kırılganlık kaynağı" olduğunu gösterdiğini yazdı.
İRANLI BAKANIN 'YEMEK DİPLOMASİSİ'
ABD'DEN KATAR'A İSRAİL ÖZRÜ
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise İsrail'in Doha'daki saldırı girişimi oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Hamas müzakerecilerini hedef alarak Doha'yı bombaladığı, asıl hedefleri vuramasa da 5 alt düzey üyenin öldüğü hatırlatıldı.
BÖLGE ÜLKELERİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR
Analizde, bölge ülkelerinin İran destekli vekil güçlerden (Lübnan, Irak ve Yemen'de) rahatsızlık duymasına rağmen, İran'da rejimin çökmesini istemedikleri vurgulandı. Guardian, bölge devletlerinin, İran'ın parçalanması veya sokak protestolarıyla gelecek bir rejim değişikliği yerine mevcut statükonun devamını, kaosun önlenmesi açısından ehvenişer gördüğünü aktardı.