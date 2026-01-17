TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Erzurum TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi açıklandı mı?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen TOKİ kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvimle birlikte, Erzurum’da yapılacak sosyal konut kura çekiminin tarihi ve saati netleşti. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile kent genelinde inşa edilecek 4 bin 905 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını, sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

1 /5 TOKİ Erzurum kura çekimi, açıklanan takvim doğrultusunda hafta sonu noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi organizasyonu kapsamında belirlenen saatte başlayacak.

2 /5 TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? TOKİ Erzurum kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Erzurum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3 /5 TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE TOKİ Erzurum kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek. Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet) TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

4 /5 ERZURUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK? TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek.