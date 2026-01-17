ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR 2026? SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçları, 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu tarihte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin hangi sınıfa ve birliğe ayrıldığı kesinleşmiş olacak.

Sevk işlemleri ise üç farklı grup halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde başlayacak:



