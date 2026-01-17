Yeni Şafak
Askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 MSB Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanır?

Tuğba Güner
08:4317/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı askerlik hizmeti celp ve sevk takvimini resmi duyurularla ilan etti. Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ile ilgili son bilgiler haberimizde.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR 2026? SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçları, 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu tarihte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin hangi sınıfa ve birliğe ayrıldığı kesinleşmiş olacak.

Sevk işlemleri ise üç farklı grup halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde başlayacak:


Yükümlü Statüsü - Sevk Tarihi

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 05 Şubat 2026

Er (2. Grup) 05 Mart 2026

Er (3. Grup) 02 Nisan 2026


Yükümlüler, sevk belgelerini 1. grupta olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir.








BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ CELP VE SEVK TAKVİMİ

2026 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler için de kritik tarihler MSB tarafından açıklandı. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, yani hangi celp döneminde askere gidecekleri, 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek .

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edileceği tarihler ise 2026 yılı boyunca on farklı dönemde gerçekleştirilecek:

Celp Dönemi

Sevk Tarihi

1. Dönem

05 Şubat 2026

2. Dönem

05 Mart 2026

3. Dönem

02 Nisan 2026

4. Dönem

04 Haziran 2026

5. Dönem

02 Temmuz 2026

6. Dönem

06 Ağustos 2026

7. Dönem

03 Eylül 2026

8. Dönem

01 Ekim 2026

9. Dönem

05 Kasım 2026

10. Dönem

03 Aralık 2026

Bedelli askerlik yükümlüleri, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesinden itibaren sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir.



ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Şubat askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

