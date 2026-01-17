Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, yağışlı ve soğuk havanın etkisini artıracağı duyuruldu. Birçok bölgede kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Karadeniz ve İç Anadolu’da yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve çığ riski öne çıkıyor. İşte 17 Ocak 2026 tüm illerdeki hava durumu raporunun detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışının etkili olacağı şehirler
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli görülecek. Marmara’nın kuzeydoğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Kırklareli’nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Buzlanma, don, pus ve sis uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji’nin bugünkü tahminlerinde bazı kesimler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olmasının beklenmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.
13 İLE SARI İÇİN KODLU ALARM!
Meteoroloji, kuvvetli kar yağışı nedeniyle 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.