Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandı: 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları

08:3217/01/2026, Cumartesi
17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Görevden alma ve atamalar bulunuyor. Dışişleri’nden Milli Eğitim’e, Ticaret’ten Sanayi Bakanlığı’na kadar onlarca kritik noktada üst düzey görev değişimi yapıldı. Peki, Hangi kuruma kimler atandı, kimlerin görevi değişti? İşte 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 16 Ocak 2026 tarihli kararlara göre, kamu bürokrasisinde geniş çaplı bir değişim yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki genel müdürlüklerden Milli Eğitim'deki il müdürlüklerine kadar onlarca isim yeni görevlerine atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Genel Müdürler Belirlendi

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan birçok genel müdürlük makamına atama yapıldı. Öne çıkan atamalar şöyle:

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü: Serap ERSOY

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü: Mehmet Burçin GÖNENLİ

Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü: Fırat SUNEL

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Esin ÇAKIL

Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü: Raziye Bilge KOÇYİĞİT

Ayrıca Bakanlık bünyesinde Asya Koordinasyon, Protokol, Savunma İşbirliği ve Avrupa Birliği gibi birimlere çok sayıda Genel Müdür Yardımcısı ataması gerçekleştirildi.







Milli Eğitim ve Kültür Dünyasında Değişim

Milli Eğitim Bakanlığı’nda hem merkez teşkilatında hem de taşrada önemli değişikliklere gidildi.

İl Müdürü Atamaları: Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerine yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı.

Devlet Opera ve Balesi: Genel Müdür Bedri Tan SAĞTÜRK görevinden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına Barış SALCAN atandı.

Uludağ Alan Başkanlığı: Bülent Çınar ÇAVUŞ görevden alınarak yerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir ZOROĞLU getirildi.




Sanayi, Enerji ve Uzay Ajansı’ndaki Atamalar

TPAO: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem ERDEM atandı.

Türkiye Uzay Ajansı: Başkan Yardımcısı Salih Metin KİBAR görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan ÜSTÜN, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait CORDAN getirildi.



Diğer Önemli Atamalar

﻿

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Çok sayıda Vergi Başmüfettişi ve Hazine ve Maliye Müfettişi ataması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Başkan Yardımcılığına Nuray SERDAROĞLU ERBİL atandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı: I. Hukuk Müşaviri Belda ŞENEL PARLAK görevden alınarak yerine Kübra YÜCEER getirildi.

TIKA: Başkan Yardımcılığı görevlerine Ali ERCAN, Buğra AYDIN ve Yahya COŞKUN atandı.




Müfettişliğe Terfi Eden İsimler

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren aşağıdaki Ticaret Müfettiş Yardımcıları, Ticaret Müfettişliği kadrolarına atanmıştır:

Habip ADIGÜZELLİ

Büşra Nur ATMACA

Gülinay ÖZDEN KARACA

Selin ERÖKSÜZ BAYRAM

Muhammet KILIÇ

Ahmet DEMİREL







Başmüfettişlik Kadrolarına Yeni Atamalar

Ayrıca, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak 9 isim Ticaret Başmüfettişliği görevine getirilmiştir:

Altan ÖZBİLEN

Nuray ÇELİK CEYLAN

Pelin ÖZDEMİR

Hasan CEYHAN

Adem DEMİRCİ

Göksel ÇETİNKOL

Emin ÖZER

Gökhan ÇELİK

Hasan YAPRAK










Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı.

