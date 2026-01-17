17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Görevden alma ve atamalar bulunuyor. Dışişleri’nden Milli Eğitim’e, Ticaret’ten Sanayi Bakanlığı’na kadar onlarca kritik noktada üst düzey görev değişimi yapıldı. Peki, Hangi kuruma kimler atandı, kimlerin görevi değişti? İşte 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları...

1 /8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 16 Ocak 2026 tarihli kararlara göre, kamu bürokrasisinde geniş çaplı bir değişim yaşandı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki genel müdürlüklerden Milli Eğitim'deki il müdürlüklerine kadar onlarca isim yeni görevlerine atandı.

2 /8 Dışişleri Bakanlığı’nda Genel Müdürler Belirlendi Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan birçok genel müdürlük makamına atama yapıldı. Öne çıkan atamalar şöyle: Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü: Serap ERSOY Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü: Mehmet Burçin GÖNENLİ Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü: Fırat SUNEL Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Esin ÇAKIL Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü: Raziye Bilge KOÇYİĞİT Ayrıca Bakanlık bünyesinde Asya Koordinasyon, Protokol, Savunma İşbirliği ve Avrupa Birliği gibi birimlere çok sayıda Genel Müdür Yardımcısı ataması gerçekleştirildi.













3 /8 Milli Eğitim ve Kültür Dünyasında Değişim Milli Eğitim Bakanlığı’nda hem merkez teşkilatında hem de taşrada önemli değişikliklere gidildi. İl Müdürü Atamaları: Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerine yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı. Devlet Opera ve Balesi: Genel Müdür Bedri Tan SAĞTÜRK görevinden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına Barış SALCAN atandı. Uludağ Alan Başkanlığı: Bülent Çınar ÇAVUŞ görevden alınarak yerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir ZOROĞLU getirildi.







4 /8 Sanayi, Enerji ve Uzay Ajansı’ndaki Atamalar TPAO: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem ERDEM atandı. Türkiye Uzay Ajansı: Başkan Yardımcısı Salih Metin KİBAR görevden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan ÜSTÜN, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait CORDAN getirildi.





5 /8 Diğer Önemli Atamalar ﻿ Hazine ve Maliye Bakanlığı: Çok sayıda Vergi Başmüfettişi ve Hazine ve Maliye Müfettişi ataması yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı: Başkan Yardımcılığına Nuray SERDAROĞLU ERBİL atandı. Savunma Sanayii Başkanlığı: I. Hukuk Müşaviri Belda ŞENEL PARLAK görevden alınarak yerine Kübra YÜCEER getirildi. TIKA: Başkan Yardımcılığı görevlerine Ali ERCAN, Buğra AYDIN ve Yahya COŞKUN atandı.







6 /8 Müfettişliğe Terfi Eden İsimler Ticaret Bakanlığı'nda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren aşağıdaki Ticaret Müfettiş Yardımcıları, Ticaret Müfettişliği kadrolarına atanmıştır: Habip ADIGÜZELLİ Büşra Nur ATMACA Gülinay ÖZDEN KARACA Selin ERÖKSÜZ BAYRAM Muhammet KILIÇ Ahmet DEMİREL













7 /8 Başmüfettişlik Kadrolarına Yeni Atamalar Ayrıca, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak 9 isim Ticaret Başmüfettişliği görevine getirilmiştir: Altan ÖZBİLEN Nuray ÇELİK CEYLAN Pelin ÖZDEMİR Hasan CEYHAN Adem DEMİRCİ Göksel ÇETİNKOL Emin ÖZER Gökhan ÇELİK Hasan YAPRAK

















