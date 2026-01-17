Memur ve emekli maaş zam farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?

Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren ödendiği için, ocak zammı sonrası 14-15 günlük maaş farkı oluşuyor. Memur emeklileri ise tahsis numarasına göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde maaşlarını aldı. Bu nedenle memur emeklilerine de ayrıca maaş farkı ödemesi yapılması bekleniyor. Farkların, maaş ödeme gününde ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ilerleyen bir tarihte yatırılması öngörülüyor.