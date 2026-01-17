Memur ve emekli maaş zam farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayı zamlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, maaşlarını eski tutar üzerinden alan memur ve memur emeklileri için 14-15 günlük fark oluştu. Gözler 15 Ocak tarihine çevrilirken, fark ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı ve nasıl sorgulanacağı merak konusu oldu. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, bekçi ve zabıta gibi kamu çalışanlarının maaşları her ayın 15’inde yatırılırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaş ve fark ödeme takvimi netleşmeye başladı.
Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren ödendiği için, ocak zammı sonrası 14-15 günlük maaş farkı oluşuyor. Memur emeklileri ise tahsis numarasına göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde maaşlarını aldı. Bu nedenle memur emeklilerine de ayrıca maaş farkı ödemesi yapılması bekleniyor. Farkların, maaş ödeme gününde ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ilerleyen bir tarihte yatırılması öngörülüyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA 2026
Memur ve emekli maaş farkı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol etmek isteyenler, maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler. Alternatif olarak maaş alacakların şubelere gitmelerine gerek bulunmazken internet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
Kamu kurumlarında görev yapan memurların maaşları her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında hesaplama yapılıyor. Memurlar maaş zammı sebebiyle 15 günlük fark ödemesi alacak.
ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.
Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını bugün (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için bugün zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.
SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?
En düşük emekli maaşına normal şartlarda yüzde 12.18 oranında zam yapılacaktı. AK Parti hükümeti harekete geçerek en düşük emekli maaşında yeni bir düzenlemeye imza attı. 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylığı %18.48 zamlanarak yaklaşık 20 bin lira seviyesine çekildi. Konuya ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Maaşlarını en düşük alt sınırdan alan emeklilerinin de zamlı maaşlarının bu ay yatması bekleniyor.