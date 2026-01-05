Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Lideri Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE liderine kritik mesajlar: Gazze'nin imarı için adım atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki insani durum, Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Detayları İletişim Başkanlığı duyurdu.


Erdoğan ve Al Nahyan'dan telefon diplomasisi


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkileri değerlendirirken, bölgesel ve küresel gelişmeleri de masaya yatırdı.



İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanımız, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti."






