Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump hattında kritik temas: Gözler bugünkü görüşmeye çevrildi

5/01/2026, понедельник
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen kritik telefon görüşmesi bugün gerçekleşiyor. İki liderin yapacağı görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra, Venezuela’da Maduro’nun ülke dışına çıkarılmasıyla tırmanan gerilimin masaya yatırılması beklentiler arasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin’deki insanlık dramının yanı sıra, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.


DİPLOMATİK TRAFİK HIZ KESMİYOR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve bugünkü görüşmenin sinyalini vermişti. Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ve devam eden diplomatik çabalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulamıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bildiğiniz gibi gerek Sayın Vladimir Putin'le gerek Volodimir Zelenski'le, gerekse bu konuda Sayın Trump ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Paris'te 'Gönüllüler Konferansı' adı altında bir zirve olacak, benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi (bugün) saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatı bulacağız."


GÖZLER VENEZUELA GELİŞMESİNDE


Gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna ve Gazze’deki durumun yanı sıra, Güney Amerika’daki sıcak gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor. ABD Başkanı Trump, kısa süre önce Nicolas Maduro yönetimine yönelik bir operasyon düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bölgedeki dengeleri değiştiren bu hamlenin ardından, Erdoğan ve Trump’ın Venezuela konusunu da detaylıca ele alması bekleniyor.



