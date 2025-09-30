Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kent genelinde yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde de jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 5 yabancı uyruklu yakalandı.
- Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
#Kırklareli
#Edirne
#Düzensiz göçmen