İzmir açıklarında iki operasyon: 32 düzensiz göçmen yakalandı 35 göçmen kurtarıldı

27 Eylül günü saat 06.45’te Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı.