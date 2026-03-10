TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekiminin tarihi henüz netleşmedi. Ancak kura süreci öncesinde başvuru sahiplerinin merakla beklediği listeler erişime açıldı. Bu kapsamda İstanbul’da “üç çocuk ve üzeri” kategorisinde başvuru yapan vatandaşların kura listesi yayımlandı. Adaylar, TOKİ tarafından paylaşılan listeler üzerinden isimlerini kontrol ederek kura çekilişine katılacak hak sahipleri arasında yer alıp almadıklarını öğrenebiliyor. İşte TOKİ İstanbul üç çocuk ve üzeri kategorisi kura listesi.

