Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Mart Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Mart Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

10/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u evinde ağırlayacak. Atletico Madrid ile Tottenham, Newcastle - Barcelona karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig’de ise birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 10 Mart Salı bugün oynanacak maçlar.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Liverpool kıyasıya mücadele edecek. Bayern Münih’in rakibi Atalanta. Bir diğer çekişmeli maç ise Newcastle ile Barcelona arasında yaşanacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de heyecan dorukta. İşte 10 Mart Salı bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var?

13:00 Machida - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:30 Vanspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:15 Buriram - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

16:00 Serik Bld. - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

18:15 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

20:00 Manisa FK - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:45 Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 Atalanta - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Atletico Madrid - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Newcastle - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

