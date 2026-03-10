Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Mart Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u evinde ağırlayacak. Atletico Madrid ile Tottenham, Newcastle - Barcelona karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig’de ise birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 10 Mart Salı bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var?
13:00 Machida - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:30 Vanspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
15:15 Buriram - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
16:00 Serik Bld. - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
18:15 Sabah Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:00 Manisa FK - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:45 Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
23:00 Atalanta - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 Atletico Madrid - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
23:00 Newcastle - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor