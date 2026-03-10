İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati 10 Mart 2026: Bugün iftar kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il iftar vakitleri

10 Mart 2026 Salı günü için iftar saatleri merak konusu oldu. Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca kişi “Bugün iftar saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde akşam ezanı saatleri belli oldu. İşte il il iftar vakitleri ve 10 Mart Türkiye genelinde güncel iftar saatleri.
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca vatandaş için 10 Mart 2026 Salı günü iftar saatleri yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, Türkiye genelinde sahur ve iftar vakitlerini il bazında duyurdu. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde akşam ezanı saatleri belli oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de iftar vakti
Diyanet’in açıkladığı resmi takvime göre Türkiye’nin üç büyük şehrinde 10 Mart 2026 iftar saatleri şöyle:
İstanbul: 19.11
Ankara: 18.56
İzmir: 19.20
Güneşin batmasıyla birlikte akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılacak. Ramazan boyunca her gün iftar vakitleri şehirlerin coğrafi konumuna göre birkaç dakika değişiklik gösterebiliyor.
İl il iftar saatleri nasıl öğrenilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de Ramazan imsakiyesini yayımladı. Türkiye’deki 81 ilin sahur (imsak) ve iftar saatleri bu takvim üzerinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar bulundukları şehrin iftar saatini öğrenmek için imsakiyeyi kontrol ederek güncel vakit bilgisine ulaşabiliyor.
İl il iftar saatlerine ulaşmak için Diyanet’in yayımladığı imsakiyeye şu adresten erişilebiliyor:
Bir yıl veya daha fazla süreyle oruç tutmayı adamanın hükmü nedir?
Bir yıl veya daha fazla süreyle oruç tutmayı adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi gerekir. Ancak oruç tutmanın haram olduğu Kurban bayramının dört günü ile Ramazan bayramının ilk gününde, kadınlar da özel hâllerine rastlayan günlerde oruç tutmazlar; bu oruçları daha sonra kaza ederler. (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/318)
Bir sene oruç tutmayı adayan kimse, peş peşe tutma şartı koştuğunda Ramazan dâhil olacağından o zaman ayrıca Ramazan orucu kadar kaza etmesi gerekmez. Zira Ramazan, adağa göre daha öncelikli bir vazifedir. ‘Oruç tutacağım’ ifadesi Ramazanı öncelikle kapsamış olur. Ancak bir yıllık oruçta peş peşe olması şartı getirmemişse Ramazanda tuttuğu farz oruçlar sayısınca Ramazan dışında ayrıca oruç tutması gerekir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/346)
Oruç tutmayı adadıktan sonra oruca gücü yetmez hâle gelen birisi, bunun yerine her gün için bir fidye verir. Buna da gücü yetmezse Allah’tan af diler. (Kâsânî, Bedâ’i, 5/91)