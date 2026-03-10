Yeni Şafak
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri

20:4610/03/2026, Salı
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin merak ettiği mart ara tatili tarihi netleşti. Peki ara tatil hangi gün başlıyor, bu hafta tatil var mı ve Ramazan Bayramı ile birleşecek mi? Milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı MEB ara tatil tarihleri ve okulların kapanış takvimi belli oldu.

Türkiye’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı devam ederken, öğrenciler ve veliler mart ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Ara tatil 16 Mart’ta başlıyor

MEB’in yayımladığı eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler mart ayının ortasında ikinci dönem ara tatiline girecek. Beş gün sürecek bu tatil, hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler için daha uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor.

Ara tatil özellikle yoğun sınav döneminin ardından öğrenciler için kısa bir mola niteliği taşıyor. Bu süreçte okullarda ders yapılmayacak ve öğrenciler ikinci dönemin kalan kısmına hazırlanma fırsatı bulacak.

Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart, bayramın birinci günü ise 20 Mart tarihine denk geliyor. Bu nedenle ara tatilin son günü aynı zamanda bayramın ilk günü olacak.

Takvimdeki bu çakışma nedeniyle öğrenciler için tatil süresi bayram günleriyle birlikte uzamış olacak. Ancak resmi eğitim takvimine göre ara tatilin kendisi 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre eğitim yılının önemli tarihleri şöyle:

Okulların açılışı: 8 Eylül 2025

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

