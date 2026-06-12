Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere LGS mesajı: Kalpten başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Sınavın öğrencilere, ailelerine, tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Rabb’im zihin açıklığı versin." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum.
Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Rabb’im zihin açıklığı versin."
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