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LGS'ye gireceğimiz okula en son saat kaçta alıyorlar, kapılar kaçta kapanıyor?

LGS'ye gireceğimiz okula en son saat kaçta alıyorlar, kapılar kaçta kapanıyor?

10:1012/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MEB tarafından LGS 2025 yılında 15 Haziran'da düzenleniyor. LGS’nin saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İki oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumu 09:30'da başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da gerçekleşecek. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. İşte LGS sınavı detayları.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 658 adayın katılım sağlayacağı LGS maratonu için geri sayım bitti. Yarın sabah ilk oturumu ile başlayacak olan sınav, sadece öğrencileri değil, aileleri de büyük bir heyecanla sınıfların kapısında bir araya getirecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

LGS 15 Haziran tarihinde yapılıyor. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise 11.30'da gerçekleşecek. Sınava katılacak öğrenciler, sınav saatindin bir saat önce sınavın yapılacağı okulda hazır bulunmaları tavsiye edilmekte.

LGS BİRİNCİ OTURUMDA KAÇ SORU SORULACAK?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS İKİNCİ OTURUM SAYISALDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 

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