Kafede sürpriz ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Saraçlar Caddesinde bulunan bir kafede, vatandaşlar ile bir araya geldi. Valilik ziyaretinin ardından Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafeye uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

1 /21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katılmak için geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti.



2 /21 Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Vali Yunus Sezer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.



3 /21 Erdoğan, Valilik ziyaretinin ardından Edirne Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir kafede, vatandaşlarla bir araya geldi.



4 /21 Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

5 /21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde de fotoğraf çektirdi.

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