Babalar günü 2026: Babalar günü ne zaman, bu hafta mı?

Babalar günü, babalarına sevgisini göstermek isteyenlerin en çok araştırdığı özel günlerden biridir. Babalar günü ne zaman? Babalar günü bugün mü? soruları özellikle haziran ayında sıkça gündeme gelir. Türkiye’de Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır. İşte en güzel babalar günü mesajları.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca insanın zihninde aynı soru canlanmaya başlıyor: "Babalar Günü ne zaman?" Hayatımızın en güvenli limanı olan babalarımıza sevgimizi göstermek, onlara unutulmaz bir gün yaşatmak için şimdiden tatlı bir telaş başladı. "Babalar Günü bugün mü?" diyerek tarihi teyit etmek isteyenlerin sayısı hızla artarken, bu özel günün her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününe denk geldiğini hatırlatmakta fayda var. Takvimlerinizi şimdiden kontrol edip hazırlıklara başlamak, bu anlamlı Babalar Günü döneminde onlara vereceğimiz en güzel hediyenin ilk adımı olacak.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye’de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gündür. 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
Hayatımızın en güvenli limanı, her adımımızda arkamızda duran sarsılmaz çınarımız babalarımız için en güzel, en anlamlı ve en duygusal Babalar Günü mesajlarını derledik.
Babalar günü mesajları
"Hayatımın her anında arkamda hissettiğim o kocaman güç, senin sevgin ve güvenindi babacığım. Benim ilk kahramanım, en büyük destekçim olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!"
"Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir sevgi ve fedakarlıkla bizi büyüttün. Hayat denizinde ne zaman fırtınaya kapılsam, sığınacak en güvenli limanım her zaman sendin. Babalar Günün kutlu olsun canım babam."
"Senin evladın olarak dünyaya gelmek, hayatın bana verdiği en güzel hediye. Doğruyu, dürüstlüğü ve güçlü durmayı senden öğrendim. İyi ki varsın, Babalar Günün kutlu olsun!"
"Hayatımın kutup yıldızı, canım babam. Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum!"
"Hayat yolculuğunda bana her zaman doğru yolu gösteren ilk rehberim. İyi ki varsın, Babalar Günün kutlu olsun."
"Kelimelerle anlatılamayan fedakarlığın ve sonsuz sevginin adı: Baba. Başta canım babam olmak üzere tüm babaların bu özel günü kutlu olsun."