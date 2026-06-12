TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izleme! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır? Kurulum detayları

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

Tek kanal arama menüsüne girin.

Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz: