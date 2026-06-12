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Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK atama kararnamesi: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK atama kararnamesi: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

11:1712/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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HSK atama kararları
HSK atama kararları

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilmişti. İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları 12 Haziran adli yargı kararnamesi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen isim belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Kararname ile Ankara'nın yeni başsavcısı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine de iki atama gerçekleşti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararname ile başsavcıvekili olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilmişti .

Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum." demişti.



#HSK atama kararları
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