LGS'ye kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı

LGS'ye kaç kişi girecek sorusu, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek sınav öncesi birlikte merak konusu oldu. Güzel bir lise hayaliyle sınava katılım gösteren pek çok aday, LGS'ye kaç kişinin girdiğini merak ediyor. Peki, 2026 yılında LGS'ye kaç kişi girecek ve katılım sayısı nedir? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler.
2026 LGS için geri sayım sona eriyor. 8. sınıf öğrencilerinin hayallerindeki lisede eğitim görmesi için ön plana çıkan sınava dair bilgiler netleşti. MEB tarafından yapılan açılamalar ile sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, aday sayısı da belli oldu. Peki LGS sınavına kaç kişi girecek?
2026 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde düzenlenecek olan LGS'ye toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrenci girecek.
LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
13 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan sınav iki oturum halinde uygulanacak;
Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu bölümde adaylar için 80 dakikalık süre tanınacak.
LGS'DE İLK KEZ UYGULANACAK YENİLİK
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez öğrencilere beslenme desteği sağlayacak. Sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme sürecinde talepte bulunan öğrencilere;
• Kuru meyveli yulaf bar,
• Ceviz,
• Kuru üzüm,
• Su
içeren beslenme paketi dağıtılacak. Bakanlık, uygulamanın öğrencilerin sınav stresini azaltması ve motivasyonlarını artırması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.