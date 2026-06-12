LGS'ye kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı

2026 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?





Yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde düzenlenecek olan LGS'ye toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrenci girecek.