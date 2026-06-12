Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. İşte Silivri Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun hayatı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yolsuzluk operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Bora Balcıoğlu kimdir?
1980 yılında Silivri’de doğan Bora Balcıoğlu, aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi (CHP) olarak başladı. Balcıoğlu, 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı.
Bora Balcıoğlu, 2014 seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi, 2014 yılı itibarıyla Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
Evli ve iki çocuk babası olan Balcıoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Bora Balcıoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53 oy alarak CHP'den Silivri Belediye Başkanı seçilmişti.