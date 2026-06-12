Evli ve iki çocuk babası olan Balcıoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Bora Balcıoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 53 oy alarak CHP'den Silivri Belediye Başkanı seçilmişti.