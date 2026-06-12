LGS sınavı 13 Haziran Cumartesi günü 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda doğru-yanlış hesaplama sistemi ve puanlama yöntemine ilişkin bilgilere yer verildi. Peki LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar.

1 /9 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde yapılacak. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek ve bu oturum için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak, öğrenciler bu bölümde 80 dakika boyunca soruları yanıtlayacak. LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda, sınavda uygulanacak doğru-yanlış hesaplama sistemi ve puanlama yöntemine ilişkin detaylara da yer verildi.

2 /9 LGS sınavı 3 yanlış doğruyu götürüyor mu? LGS'de yanlış cevaplar doğru cevapları etkiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav kılavuzuna göre Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

3 /9 Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

4 /9 Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

5 /9 Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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