TOKİ kurasız açık satışlar ne zaman başlayacak?

Herhangi bir gelir sınırı veya ikametgah şartı aranmayan bu tarihi projede, vatandaşların en çok merak ettiği TOKİ kurasız açık satışlar ne zaman başlayacak sorusu da resmiyet kazandı. TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru önceliğine göre ev sahibi yapacak olan açık satış süreci 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kendisi veya eşi üzerine kayıtlı bir konutu bulunmayan 18 yaş üstü tüm T.C. vatandaşları, bu tarihler arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden cazip ödeme modelleriyle başvurularını tamamlayarak kurasız bir şekilde yeni yuvalarına kavuşabilecekler.