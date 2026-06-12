75 bin TL aylık taksitle TOGG sahibi olunacak! TOGG haziran kampanyasını duyurdu: Sıfır faizli kredi ve güncel fiyat listesi

Togg, yaz aylarına girilirken yeni satış kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Yerli elektrikli otomobil markası, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere yönelik hazırladığı finansman paketleriyle araç sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte T10X ve T10F modellerinin güncel satış fiyatları da merak konusu oldu.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, haziran ayına özel hazırladığı yeni kampanyayla otomobil sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sunuyor. Şirket, bireysel kullanıcılar için sıfır faizli kredi desteğini devreye alırken, kurumsal müşterilere yönelik yüksek finansman imkanlarıyla dikkat çekti. Kampanyayla birlikte Togg'un güncel model fiyatları da netleşti.
T10X İçin de Sıfır Faiz Kampanyası
T10X V2 modeli için de faizsiz kredi desteği devam ediyor. Bu modelde 650 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarı ise yaklaşık 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.
Togg, şirketlere yönelik finansman desteğini de sürdürüyor.
T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More modellerinde 5 adet ve üzeri alımlarda aracın tamamı için kredi desteği sağlanıyor. Bu uygulamayla kurumsal müşteriler, yüksek peşinat ödemeden filo yatırımlarını gerçekleştirebiliyor.
Haziran 2026 Güncel Togg T10X Fiyatları
Haziran ayı itibarıyla T10X modellerinin tavsiye edilen satış fiyatları şu şekilde açıklandı:
*T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
*T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
*T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
*T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL
Haziran 2026 Güncel Togg T10F Fiyatları
Sedan gövde tipine sahip T10F modellerinin güncel fiyatları ise şöyle:
*T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
*T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
*T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
*T10F V2 4More: 3.217.857 TL
Finansman Seçenekleri Dikkat Çekiyor
Haziran kampanyasında bireysel müşterilere sunulan sıfır faizli kredi imkanları öne çıkarken, kurumsal müşteriler ise belirlenen şartları sağlamaları halinde yüzde 100 finansman desteğinden yararlanabiliyor.