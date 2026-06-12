Kılıçdaroğlu CHP’de yapılmayanı yaptı: ‘Silivri Heyeti’ oluşturdu

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP’den ilk adım geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonla ilgili gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

Elde edilen bilgileri parti yönetimine aktaracak

Partiden yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İstanbul’a hareket eden heyet, soruşturmanın hukuki boyutuna ilişkin yetkililerden bilgi alacak. Heyetin ayrıca gözaltı sürecini yakından izleyeceği ve elde edilen bilgileri parti yönetimine aktaracağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu yapılmayanı yaptı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel yönetiminden farklı bir yol izlemesi dikkat çekti. Özel döneminde, onlarca CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk ve irtikap gibi suçlardan operasyon düzenlenmiş; CHP yönetimi iddiaları araştırmak yerine destekçilerini belediye binalarına yollayarak emniyet ve yargı mensuplarına zorluk çıkarma yolunu seçmişti.

Özel, kamuoyu baskıları nedeniyle yalnızca otel odasında belediye çalışanı sevgilisiyle basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için 'heyet' görevlendirmişti. Yalım'ı uzun süre partiden uzaklaştıramayan Özel'in, akçeli işleri de gündem olmuştu.

Silivri Belediyesi'ne operasyon

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyedeki bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiaları üzerine geniş çaplı operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.







