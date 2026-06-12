Instagram çöktü mü son dakika? Instagram ne zaman düzelecek, hikayeler neden açılmıyor? 12 Haziran İnstagram erişim sorunu

Instagram kullanıcıları 12 Haziran günü yaşanan erişim problemlerinin ardından uygulamada bir sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman meydana gelen teknik aksaklıklar, kullanıcıların akış yenileyememesine, mesaj gönderememesine veya uygulamaya giriş yapamamasına neden olabiliyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından gözler platformdan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

1 /3 Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı Instagram'da yaşanan erişim sorunları sosyal medyanın gündemine oturdu. Uygulamaya giriş yapmakta zorlanan veya içeriklerin yüklenmediğini belirten kullanıcılar, sorunun genel bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir aksaklıktan mı kaynaklandığını araştırmaya başladı.

2 /3 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 12 Haziran Cuma günü raporlamaları Instagram hizmetinde anlık olası sorunlar olduğunu gösteriyor. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.