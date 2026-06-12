Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara’da yaşayanların memleketleri açıklandı: Ankara’da en fazla hangi ilden insan var?

Ankara’da yaşayanların memleketleri açıklandı: Ankara’da en fazla hangi ilden insan var?

12:2412/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Ankara’nın nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarıyla netleşti. TÜİK verilerine göre Ankara’nın toplam nüfusu 5 milyon 910 bin 320 kişi olarak açıklandı. 952 bin 198 kişilik nüfusuyla Ankara'nın en kalabalık, Türkiye'nin ise 3. büyük ilçesi oldu. Keçiören, 931 bin 722 kişiyle listenin 4. sırasında yer alarak pek çok büyükşehri geride bıraktı. Başkentte en fazla Çorum, Yozgat ve Çankırı nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşıyor. İşte ilk 10’a yer alan iller.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320 kişi oldu. Türkiye genelinde nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaşırken, başkent Ankara en kalabalık şehirler arasında yerini korudu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent’te de yaşlanma eğilimi dikkat çekiyor. Türkiye'nin ortanca yaşı 34,9'a yükselirken, eğitim ve çalışma olanaklarının merkezi olan Ankara’da genç nüfusun oranı hala kritik bir öneme sahip. Çalışma çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %68,5 ile ülke ekonomisine yön vermeye devam ediyor.

Ankara'da en çok nereli var? 

Ankara’da yaşayan vatandaşların memleket dağılımına bakıldığında en dikkat çekici detay, Çorum nüfusuna kayıtlı vatandaşların ilk sırada yer alması. Çorumluları sırasıyla Yozgat ve Çankırı nüfusuna kayıtlı vatandaşlar takip ediyor. Böylece Ankara’da en yoğun hemşehri gruplarını bu üç il oluşturuyor.

Ankara'da en çok nereli yaşıyor?

Çorum 

Yozgat

Çankırı

Kırşehir

Kırıkkale

Sivas

Kayseri

Erzurum

Samsun

Konya 

İller Arası Göç

Ülke içinde bir kişinin daimi ikametgâhını bir ilden başka bir ile değiştirmesi iller arası göç kapsamında değerlendirilmektedir. İllerin aldığı ve verdiği göç yıllara göre verilmiştir.

Detaylar için tıklayın

#Ankara
#çorum
#çankırı
#ankara nüfus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SINAV SONUÇLARI 2026 SONUC.MEB.GOV.TR! LGS sonuç sorgulama ekranı! e-okul'dan T.C no ile puanını öğren!