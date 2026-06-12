Lisans mezunlarının katılacağı KPSS maratonu Temmuz ayında başvuruların alınmasıyla start alacak. 2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için başvurular 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvurusu ne zaman alınacak? 2026 KPSS ne zaman? İşte KPSS 2026 başvuru ve sınav tarihleri.
Lisans mezunlarının katılacağı 2026 KPSS maratonu Temmuz ayında başlıyor. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak; Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri.
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları için başvurular 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 22 – 23 Temmuz olarak belirlendi. Büyük gün olan sınav, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 – 13 Eylül tarihlerinde yapılacak olup sonuçların 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS ön lisans sınavı için başvuru ekranı 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak. Bu dönemi kaçıranlar 19 – 20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru yapabilecekler. Ön lisans adayları için sınav tarihi 4 Ekim 2026 olarak takvime işlenirken, sonuçlar 30 Ekim tarihinde ilan edilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı, yılın son büyük merkezi sınavlarından biri olacak. Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvuru imkanı ise 15 – 16 Eylül tarihlerinde sunulacak. Ortaöğretim KPSS sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ve adaylar sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecekler.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.