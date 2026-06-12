ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, tercih süreci ise 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sürecin üzerinden geçen zamanla birlikte, askeri öğrenci adayı binlerce gencin gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 2026 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı büyük bir merak konusu olurken, henüz MSB tarafından net bir gün ya da saat paylaşılmadı.