ÖSYM tarafından 1 Mart 2026 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart-24 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte binlerce aday, MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.
ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, tercih süreci ise 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sürecin üzerinden geçen zamanla birlikte, askeri öğrenci adayı binlerce gencin gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 2026 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı büyük bir merak konusu olurken, henüz MSB tarafından net bir gün ya da saat paylaşılmadı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları 24 Haziran 2025'te e-Devlet üzerinden duyuruldu. 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak, bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.
MSÜ MÜLAKATLARI NEREDE, NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.
Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:
- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Mülakat
- Sağlık Muayenesi.