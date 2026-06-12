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Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma metni hazır

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma metni hazır

19:2712/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Şerif, ABD ile İran arasında barışın daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.
Şerif, ABD ile İran arasında barışın daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma metninin hazırlandığını ve anlaşma sağlandığını açıkladı. Pakistan'ın sürecin sonraki aşamalarını tamamlamak için her iki tarafla da yakın temas halinde çalıştığını ifade eden Şerif, "Barışa hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yapılan görüşmeler sonucunda İran'a yönelik bu akşamki saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, görüşmelerde ele alınan konuların ve nihai maddelerin hem genel çerçevede hem de ayrıntılı şekilde taraflarca kabul edildiğini ifade etmişti.

İran medyasında yer alan haberde ise hükümetin, ABD ile varılması planlanan ön mutabakat zaptı için henüz hiçbir metni onaylamadığı aktarılmıştı.

"Barışa hiç olmadığı kadar yakınız"

Konuya ilişkin bir açıklama da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi.

ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma metninin hazırlandığını ve anlaşma sağlandığını açıklayan Şerif, Pakistan'ın sürecin sonraki aşamalarını tamamlamak için her iki tarafla da yakın temas halinde çalıştığını ifade ederek, "Barışa hiç olmadığı kadar yakınız." dedi.



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