İran basını: Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devredilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayacak.