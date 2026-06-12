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İran basını: Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi

İran basını: Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili hiçbir taahhüt verilmedi

14:1612/06/2026, Cuma
AA
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Hürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ve Tahran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin devriyle ilgili "hiçbir taahhütte bulunmadığını" yazdı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ABD ile İran arasındaki 14 maddelik mutabakat taslağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devredilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayacak.

Boğazın yönetiminin geleceği konusunun bölgesel bir mesele çerçevesinde, Tahran ile Umman arasında diyalog ve ortak karar alma yoluyla çözüleceği ileri sürüldü.




#İran
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