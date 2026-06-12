Hürmüz kitlendi, Trump gözünü oraya dikti: Hark Adası hakkında neler biliniyor?

İran’ın Basra Körfezi’ndeki stratejik enerji üssü Hark Adası, bölgedeki jeopolitik gerilimin yeniden tırmanmasıyla uluslararası gündemin merkezine yerleşti.

İran kıyılarında mercan kayalıklarından oluşan bu ada ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılaması sebebiyle Tahran yönetimi için hayati bir ekonomik kaynak niteliği taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı ve İran’ın petrol altyapılarını hedef alan açıklamaları, bölgede tansiyonu yükseltti.

Trump, "Uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek, tıpkı Venezuela'da yaptığımız gibi petrol ve gaz piyasalarının tüm kontrolünü üstleneceğiz" ifadesini kullandı.

Hark Adası neden önemli?

İran kıyılarında yer alan ve Manhattan'ın yaklaşık üçte biri büyüklüğünde olan Hark Adası, ABD'li yetkililer tarafından "İran'ın tüm petrol arzının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Adanın derin sulara uzanan uzun iskeleleri, dev petrol tankerlerinin yanaşmasına imkan tanıyor. CIA'in 1984 tarihli gizli raporlarında da bu tesislerin İran'ın ekonomik refahı için vazgeçilmez olduğu vurgulanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'nı baypas eden alternatif ihracat yollarının sınırlı olduğunu ve geniş ölçekte denenmediğini belirtiyor. Adanın petrol depolama kapasitesinin ise yaklaşık 30 milyon varil olduğu tahmin ediliyor.

İran olası saldırıya karşı Hark Adası’nı güçlendiriyor

CNN International haberine göre; ABD istihbarat kaynaklarına göre İran, adanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik olası bir ABD operasyonuna karşı bölgeye ek askeri personel ve hava savunma sistemleri sevk etti. Adadaki mevcut savunma hatlarına, omuzdan ateşlenen yüzeyden havaya güdümlü füze sistemleri (MANPADS) de dahil edildi.ABD adaya daha önce saldırı düzenledi mi?

ABD ordusu Hark Adası'na daha önce birkaç kez askeri müdahalede bulundu. Trump, mart ayında adadaki tüm askeri hedeflerin bombalandığını açıklamış, nisan başında da askeri noktaların yeniden vurulduğu teyit edilmişti.

Ancak bu bombardımanlarda petrol altyapı tesisleri doğrudan hedef alınmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, Hark Adası'nın ele geçirilmesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu tamamen iflas ettireceğini ve savaşı hızla sonlandırabileceğini düşünüyor.

Buna karşın Pentagon ve hükümet yetkilileri, operasyonun büyük bir kara gücü gerektirmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle temkinli yaklaşmaya devam ediyor.



