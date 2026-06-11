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Trump 'Anlaştık' dedi, İran noktayı koydu: Ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibaret

Trump 'Anlaştık' dedi, İran noktayı koydu: Ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibaret

23:4011/06/2026, Perşembe
G: 12/06/2026, Cuma
AA
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İran, ABD Başkanı Trump'ın ortaya attığı hususların spekülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.
İran, ABD Başkanı Trump'ın ortaya attığı hususların spekülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.
Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.

Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.



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