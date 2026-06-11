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Trump'ın 'Hark Adası' çıkışına Tahran'dan sert tepki:

Trump'ın 'Hark Adası' çıkışına Tahran'dan sert tepki:

19:1511/06/2026, Perşembe
AA
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hark Adası ve petrol altyapı noktalarını ele geçirme tehdidine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Fevri kararların enerji piyasalarını havaya uçurarak Washington için sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf, ABD'nin yanlış stratejilerinin bölgedeki tüm dengeleri altüst edeceğini ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, ABD'nin
"çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceği"
yönündeki tehdidine yanıt verdi.
Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf,
"Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz."
ifadelerini kullandı.

Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin
"çok uzak olmayan bir gelecekte"
(Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtmişti.
Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece
"daha kapsamlı ve şiddetli"
saldırılar olacağını açıklamıştı.


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