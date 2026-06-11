Trump'ın 'Hark Adası' çıkışına Tahran'dan sert tepki:

Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf,

"Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz."