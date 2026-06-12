ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşma konusunda yaptığı ikircikli ve tutarsız açıklamalar dünya kamuoyunu hayrete düşürüyor. İran’ı tehdit ile bir anlaşmaya ikna etmeye çalışan ve bu süreçte 40’a yakın kez “Anlaşma yakın” diyen ABD Başkanı, saatler içinde yaptığı farklı açıklamalarla adeta dünya ile alay ediyor. Önceki gün İran ile bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledikten sonra İran çevresinde düşen Apache helikopterini bahane ederek yeniden İran’ı bombalatan ABD Başkanı dün Tahran’a yönelik tehditlerini sürdürdü, akşam ise bir kez daha anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ancak İran, Trump’ın bu açıklamasını yalanladı.

TEHDİTLERLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

ABD Başkanı önceki gece İran’da altyapı tesislerini bombalamalarının ardından dün de gün boyu İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Dün gün içinde İran’ın petrolünün yüzde 90’ını çıkaran Hark Adası’nı hedef alarak “Çok uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası’nı ve diğer petrol alt yapısını ele geçireceğiz” diyen Trump, gece saatlerinde İran'a "daha kapsamlı ve şiddetli" saldıracaklarını açıkladı. Trump akşam saatlerinde ise Tahran ile anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini belirterek, yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini bildirdi. Trump, sosyal medya açıklamasında "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullandı. Anlaşmanın son aşamasına ilişkin nihai detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını ifade eden Trump, anlaşma imza töreninin zaman ve yerinin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti. Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada ise "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı" değerlendirmesini yaptı.

İRAN YİNE YALANLADI

İranlı yetkililer ise bir kez daha Trump’ı yalanladı. İran medyası Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan üst düzey kaynağa dayandırdığı haberde, "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı." ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı" dedi. Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Trump’ı İran’la savaşa sürükleyen İsrail’de ise “Anlaşma yakın” açıklaması sonrası şaşkınlık var. Trump’ın saldırıları iptal ettiğini duyurmasının İsrail yönetimi tarafından "şaşkınlıkla" karşılandığı bildirildi. Haaretz gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminde gün boyu ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varmak için fırsat penceresinin kapanmakta olduğu ve diplomatik sürecin tıkanma noktasına geldiği görüşünün hakim olduğu aktarıldı. Haberde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin aksine Trump’ın bu gece yapılacak saldırıları iptal etmesi ve anlaşmanın Tahran tarafından “onaylanma” aşamasına geldiğini duyurmasının İsrail’de "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın açıklamasına ilişkin daraltılmış güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantı sırasında bilgilendirildiğini aktardı.







