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Beyaz Saray'da yeni görevlendirme: Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Trump adayını duyurdu

Beyaz Saray'da yeni görevlendirme: Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Trump adayını duyurdu

22:3911/06/2026, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Trump, yeni Ulusal İstihbarat Direktörü adayını açıkladı
ABD Başkanı Trump, yeni Ulusal İstihbarat Direktörü adayını açıkladı

Eski direktör Tulsi Gabbard'ın ailevi ve sağlık gerekçeleriyle görevinden ayrılmasının ardından boşalan koltuk için ABD Başkanı Donald Trump, yeni aday önerisini duyurdu. Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ülkenin tüm istihbarat kurumlarının koordinasyonunu yürütmesini önerdiği ismin Jay Clayton olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, halen New York Güney Bölgesi Savcısı olarak görev yapan Clayton'un Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne adaylığını sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Açıklamada Trump,
"ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum."
ifadesini kullandı.

Trump, Jay Clayton’un daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı ile Sullivan & Cromwell hukuk bürosunda yöneticilik yaptığını hatırlatarak, hukuk camiasında saygın bir isim olarak tanındığını vurguladı.

ABD yasalarına göre, kabine üyesi statüsündeki ve ülkenin istihbarat yapılanmasının en üst makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi Senato onayına tabi bulunuyor.

Jay Clayton, ilk olarak Senato İstihbarat Komitesi'nin karşısına çıkarak üyelerin sorularını yanıtlayacak. Komiteden onay alması halinde adaylığı Senato Genel Kurulu'na gönderilecek. Clayton'un göreve başlayabilmesi için adaylığının Senato'da salt çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldı

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında CIA ve FBI’ın da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmişti. Gabbard, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.



#ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard
#ABD Başkanı Donald Trump
#ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü
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