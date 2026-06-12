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ABD-İran barış anlaşması için yer ve tarih belli oldu

ABD-İran barış anlaşması için yer ve tarih belli oldu

14:1412/06/2026, Cuma
AA
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ABD-İran hattında kritik gelişme.
ABD-İran hattında kritik gelişme.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre Washington ve Tahran yönetimleri, G7 Zirvesi kapsamında barış anlaşması imzalamayı değerlendiriyor. Anlaşmanın pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanabileceği öne sürüldü.

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğunu ve bu anlaşmanın Cenevre'de 14 Haziran Pazar günü imzalanabileceğini yazdı.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, G7 liderleri 15-17 Haziran'da Fransa’da bir araya gelmeye hazırlanırken ABD ve İran arasında muhtemel bir mutabakatta da sona yaklaşılıyor.

Bunun nihai bir anlaşmadan ziyade mutabakat zaptı olacağını belirten yetkililer, bu metnin 14 Haziran Pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini kaydetti.

İran'ın henüz imza törenine hazır olduğunu bildirmediğine işaret eden yetkililer, ABD ve İran arasındaki iletişimin yavaş olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının, İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.


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