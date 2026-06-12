Petrol iki ayın en düşük seviyesine geriledi: Akaryakıtta indirim beklentisi

Varil fiyatlarında peş peşe kayıplar





Yaşanan bu sıcak diplomatik gelişmelerin ardından piyasalardaki düşüş eğilimi rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 oranında değer kaybederek 1,64 dolarlık bir gerilemeyle 88,74 dolar seviyesine indi. Benzer bir tablo ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolde de gözlemlenirken, varil fiyatı yüzde 1,6'lık kayıpla 1,41 dolar azalarak 86,30 dolardan işlem görmeye başladı. Özellikle Brent cephesindeki bu son geri çekilme, haftalık bazda yüzde 4,7'lik bir düşüşe işaret ederken, son otuz günlük periyottaki toplam değer kaybı yüzde 12,5 gibi ciddi bir seviyeye ulaştı.