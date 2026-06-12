Petrol iki ayın en düşük seviyesine geriledi: Akaryakıtta indirim beklentisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri harekatı iptal ederek barış sinyali vermesi, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi ve petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Brent petrol ve WTI ham petrolünde peş peşe yaşanan bu değer kayıpları piyasalara nefes aldırsa da, uzmanlar 80 dolar destek seviyesindeki yukarı yönlü risklere karşı uyarıyor. Küresel çapta yaşanan bu keskin düşüşün ardından gözler yurt içine çevrilirken, milyonlarca araç sahibi petroldeki erimenin benzin ve motorin tabelalarına indirim olarak yansımasını bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleyi iptal ettiğini duyurması ve taraflar arasında barış rüzgarlarının esmeye başlaması, küresel enerji piyasalarında hızla yankı buldu. Trump'ın olası bir barış anlaşmasının yakın olduğuna dair verdiği güçlü sinyaller, petrol fiyatlarında belirgin bir aşağı yönlü harekete zemin hazırlayarak piyasalardaki düşüş eğilimini hızlandırdı.
Varil fiyatlarında peş peşe kayıplar
Yaşanan bu sıcak diplomatik gelişmelerin ardından piyasalardaki düşüş eğilimi rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 oranında değer kaybederek 1,64 dolarlık bir gerilemeyle 88,74 dolar seviyesine indi. Benzer bir tablo ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolde de gözlemlenirken, varil fiyatı yüzde 1,6'lık kayıpla 1,41 dolar azalarak 86,30 dolardan işlem görmeye başladı. Özellikle Brent cephesindeki bu son geri çekilme, haftalık bazda yüzde 4,7'lik bir düşüşe işaret ederken, son otuz günlük periyottaki toplam değer kaybı yüzde 12,5 gibi ciddi bir seviyeye ulaştı.
Yukarı yönlü riskler masada
Piyasalarda esen bu iyimser havaya ve fiyatlarda görülen aşağı yönlü düzeltmelere rağmen, enerji analistleri temkinli duruşunu korumaya devam ediyor. Uzmanlar, söz konusu düşüş dalgasının geçici bir rahatlama olabileceğine dikkat çekerek, petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerindeki kritik destek bandının üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü fiyatlama risklerinin her an yeniden masaya gelebileceğinin altını çiziyor.
Akaryakıta indirim gelecek mi?
Küresel çapta petrolde yaşanan bu keskin değer kaybı, gözlerin yurt içindeki akaryakıt tabelalarına ve sektör temsilcilerine çevrilmesine neden oldu. Petroldeki bu erimenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması beklenirken, mevcut fiyatlar da yakından takip ediliyor.
Güncel duruma bakıldığında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 63,99 lira ve İzmir'de 64,27 liradan tüketicilere sunuluyor. Motorin grubunda ise fiyatlar İstanbul'da 66,41 lira, Ankara'da 67,51 lira ve İzmir'de 67,78 lira seviyesinde seyrediyor.